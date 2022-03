Binnenkort wekken duizenden zonnepanelen hier stroom op, maar deze twee bommen lagen in de weg

Het loopt tegen de middag als de eerste bom op een terrein aan de Wieldrechtse Zeedijk tussen het spoor en de A16 bij Dordrecht met één druk op de knop ontploft. Veel is daarvan niet te zien, want de bom is helemaal ingepakt onder een berg zand. Dat is nodig om te voorkomen dat het 90 centimeter lange en 21 centimeter brede explosief schade veroorzaakt. Er is wel een flinke knal te horen en uit de zandberg ontsnapt witte rook, die al snel oplost en wegwaait in de lucht.