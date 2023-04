Binnenkort gaat de Dordtse wandelchallenge van start: ‘Wandelen is heilzaam’

Grote brand in naastgele­gen restaurant dwingt ook Kita deuren gesloten te houden: ‘De schade is te groot’

De grote brand die in de nacht van donderdag op vrijdag woedde in restaurant Il Mercato in Hendrik-Ido-Ambacht, dwingt ook het naastgelegen restaurant Kita om de deuren voorlopig gesloten te houden. ,,De rookschade is zo groot dat we niet verwachten dit paasweekend nog open te kunnen.”