Bijna een op de tien huishoudens in Zwijndrecht is energiearm

De hoge energieprijzen van het afgelopen jaar hebben gezorgd voor flink meer energiearmoede in de regio. In Zwijndrecht gaat het om naar schatting 9,4 procent van de huishoudens. Dat is meer dan het landelijke gemiddelde van 7,4 procent. Dordrecht had de grootste toename (van 7,1 procent in 2020 naar 8,2 procent in 2022).