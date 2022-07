Bijna al het materiaal van parkeergarage, bank en belastingkantoor herbruikbaar: ‘We gaan circulair slopen’

Vanaf vandaag te koop: het allereer­ste ijs van Brokking op een stokje

Brokking. Wie in Dordrecht of omstreken kent het gebakje, maar ook de winkel zelf, nou niet? De banketbakkerij heeft vanaf vrijdag 8 juli ook een bevroren variant van het hazelnootgebak in de verkoop. Een ijsje, genaamd ‘Brokkie op een stokkie’.

