Bijeenkomst voor gedupeerden toeslagenaffaire vanavond in Dordrecht

Zeker 60 kinderen van ouders uit toeslagen­af­fai­re in de regio uit huis geplaatst: ‘Situatie is erg verdrietig’

Er blijken nóg meer kinderen van door de toeslagenaffaire gedupeerde ouders uit huis geplaatst. In de regio Zuid-Holland Zuid wonen 1560 minderjarige kinderen van gedupeerde ouders. Zestig van hen zijn uit huis geplaatst, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is meer dan een verdubbeling van het aantal dat in eerste instantie werd genoemd.

14 mei