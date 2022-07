Big Rivers in Dordrecht; dit is wat je waar en wanneer kunt doen

Gemeente Alblasser­dam geeft inwoners advies over goedkoopst en duurzaamst alterna­tief voor aardgas

Welk alternatief voor aardgas bij u in de buurt is het duurzaamst en het goedkoopst? Inwoners van Alblasserdam kunnen het zelf bekijken op een speciale website. Ze hoeven alleen hun postcode en huisnummer in te vullen.

12 juli