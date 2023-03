Bezuiniging sociale dienst laat Janneke (76) wanhopig zitten zonder hulp: ‘Kan zelf niet bukken of tillen’

MET VIDEO 55-jarige man uit Zwijn­drecht aangehou­den voor rijden onder invloed na ongeluk met bestelbus

Een 55-jarige man is zondagnacht aangehouden voor rijden onder invloed. In Dordrecht kwam hij met zijn personenauto in botsing met een bestelbus op de Krispijnseweg. Het busje klapte vervolgens op een lantaarnpaal en kwam op zijn kant terecht. Niemand raakte gewond.