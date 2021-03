Bezorgauto ontsnapt dankzij keien aan frisse duik

Handgrana­ten en een vuurwapen gevonden in woning na tip over hennepkwe­ke­rij

3 maart De politie heeft dinsdag in een woning in Hendrik-Ido-Ambacht niet alleen een hennepkwekerij ontdekt, maar vond ook vier handgranaten en een vuurwapen in het pand. De huurder, een 40-jarige man uit Rotterdam, is aangehouden.