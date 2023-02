Bewoners landgoed horendol van nieuw geluidsscherm A16: ‘Ik slaap nu met oordopjes in’

Grote klus met geluids­scher­men langs N3 en A16 praktisch klaar

Het bouwen van nieuwe geluidsschermen langs de N3 en A16, ter hoogte van Amstelwijck in Dordrecht, is een fikse inspanning geweest voor de aannemer. Maar na maanden werk is het praktisch klaar, zoals deze foto van het scherm langs de rijksweg laat zien.

18 augustus