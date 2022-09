Bewoner Dordtse zorginstelling zwaargewond na explosie

Overlast in Kiltunnel helemaal voorbij; alle rijstroken beschik­baar en geen snelheids­be­per­king meer

De overlast voor het verkeer in de Kiltunnel tussen Dordrecht en 's-Gravendeel is nu echt voorbij. De afgelopen paar maanden was in beide richtingen nog een rijstrook afgesloten en bleef de de snelheidsbeperking (50 in plaats van 80 kilometer per uur) van kracht, maar ook die is nu opgeheven.

10 september