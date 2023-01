Bewoner ademt veel rook in bij brand in slaapkamer

Kaarsen, bloemen en een brief op speciaal plekje bij winkelcen­trum waar zaterdag schietdra­ma afspeelde

Kaarsen, bossen bloemen en een brief liggen op de stoep bij winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht. Het is een herdenkingsplekje, ingericht voor de 66-jarige vrouw die zaterdag op de parkeerplaats werd doodgeschoten. Haar 38-jarige dochter ligt zwaargewond in het ziekenhuis. ,,Het was een groot drama.”

