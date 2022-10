Beverwijcksplein nieuw toevluchtsoord daklozen en dealers: ‘Er loopt hier allerlei gespuis rond’

Dordtse die op vier familiele­den instak dinsdag voor rechter

De Dordtse vrouw (39) die verdacht wordt van het neersteken van haar partner, zoontje en twee bij hen logerende neefjes wordt dinsdag 18 oktober voor het eerst in de rechtbank verwacht. Het betreft een pro forma-zitting in Rotterdam; de werkelijke behandeling van de zaak volgt later. Het openbaar ministerie beschuldigt haar van viervoudige poging doodslag.

17 oktober