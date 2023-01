Betaal dan je reiskosten op z’n minst zelf…

Ismail (37) verdiende altijd centen met voetbal, maar of hij dat nog doet? ‘Dat wil ik niet vertellen, haha’

Dat hij het profvoetbal niet haalde, deert hem niet. Ismail Celen (37) houdt van het amateurvoetbal. Na jaren bij topamateurs als IJsselmeervogels en Leonidas haalt hij er in de kelder bij Zwarte Pijl net zo veel plezier uit. ,,Tuurlijk kan je fouten in je leven maken, maar voetbal is zó mijn passie. Ik leef hiervoor.”

9 januari