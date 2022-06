Bestuurster scootmobiel (88) overleden nadat ze werd aangereden door een auto

OVER DE TONG ‘Cocktails, camera, action!’ Fotogenie­ke Urban Streetfood Bar begraaft ouderwets appeltaart­ri­tu­eel

Over de Tong? Vooruit, deze rubriek heet vandaag voor één keer ‘Over de Top’. Een gouden glittervloer, gave graffitikunst, botanische prints, een kakofonie aan kleur. De Urban Streetfood Bar in Papendrecht is indrukwekkend, maar vooral ‘Instagrammable’. Cocktails, camera, action!

8 juni