Bestuurder raakt van de weg en eindigt zwaargewond met zijn bestelbus in de bosjes

Een bestuurder van een bestelbusje is donderdag zwaargewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Zwijndrecht. De man raakte met zijn voertuig van de weg, kwam op zijn neus in de bosjes terecht en moest door de hulpdiensten uit zijn busje worden bevrijd.