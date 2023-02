Bestuur Visserijmuseum denkt na over het Arsenaal als bezoekerscentrum: ‘Meest passend en kansrijk’

indebuurt.nl Dordts mysterie: dit is waarom er vroeger een dikke muur om Dordrecht stond

Zeg je Dordrecht, dan zeg je historie! Denk maar aan de ruïne van Huis te Merwede en alle oude pakhuizen in de binnenstad. De geschiedenis zie je ook op een andere manier terug, want Dordrecht is een vestingstad. Wat houdt dat in?