Bestuur kinderboerderij gooit handdoek in de ring, maar de winkel blijft voorlopig open

Er was geen goede samenwer­king in het bestuur mogelijk

De eerste die zes weken geleden de handdoek gooide was voorzitter Jan Heijkoop. Hij wil niet al te veel kwijt over wat er achter de schermen allemaal gebeurde. ,,Maar er was geen goede samenwerking in het bestuur mogelijk’’, zegt Heijkoop, in het dagelijks leven burgemeester van buurgemeente Hendrik-Ido-Ambacht. ,,We hadden veel verschillen van inzicht.