Bestuur en tc Vriendenschaar leggen taken neer: mogelijke samensmelting met HKC heet hangijzer

Vrees voor verkeers­cha­os met einde vakanties: ‘De inwoners zijn nu aan zet’

Kilometerslange files op en rond het eiland, ellenlange wachttijden voor de veerpont bij en naar Nieuw-Beijerland en dus urenlange reistijden. Dát schrikbeeld doemt op voor de laatste twee weken dat de Heinenoordtunnel dicht is. Want de scholen gaan maandag weer beginnen en de bouwvak is ten einde. ‘Het is nu echt aan de mensen zelf hun auto te laten staan.’