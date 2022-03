Bestelbus volledig verwoest door brand in Dordtse wijk Crabbehof; politie zoekt informatie

UPDATEAan de Nolensweg in Dordrecht is in de nacht van donderdag op vrijdag een bestelbusje volledig verwoest door een brand. De oorzaak is nog niet duidelijk, de politie onderzoekt de zaak. Er is niemand aangehouden.

De hulpdiensten werden vrijdagmorgen rond half vier opgeroepen voor de fikkende bestelbus in de wijk Crabbehof. De brandweer kwam ter plaatse, maar kon door de grote vlammen niet voorkomen dat het voertuig totaal verwoest werd. De politie arriveerde kort daarna. Over de oorzaak van de brand weet ze nog niet veel. ,,We houden met verschillende scenario’s rekening; zo ook met brandstichting’’, laat een woordvoerder weten.

Meer informatie is van harte welkom. ,,Omdat we nog zo weinig weten, doen we graag de oproep aan burgers om informatie met ons te delen als zij meer weten of beelden hebben.’’ Dat kan via het telefoonnummer 0900-8844.

Volledig scherm Aan de Nolensweg in Dordrecht is in de nacht van donderdag op vrijdag een voertuig volledig verwoest door vlammen. © Fotopersburo Busink

De politie meldt ook dat de twee Dordtenaren (28 en 35) die twee weken geleden werden aangehouden op verdenking van het stichten van meerdere branden in januari, nog vastzitten.

Geregeld autobranden in Crabbehof

Autobranden zijn geen zeldzaamheid in de regio. Begin dit jaar stonden in Crabbehof al meerdere voertuigen in brand. Halverwege januari stond er ‘s nachts een auto aan het Van Limburg Stirumplantsoen in de fik, zo’n twaalf dagen was dat het geval aan de Ruys de Beerenbrouckweg. In beide gevallen was niet helder wat de oorzaak van de brand was.

Ook vorig jaar was er sprake van een reeks autobranden in Crabbehof, waarbij er in de zomer zelfs drie autobranden in twee weken tijd plaatsvonden.

