Bertie (81) wil de Joodse cultuur in stad weer zichtbaar én voelbaar maken: ‘Onbekend maakt onbemind’

Bertie wilde reünie met Joodse onderduik­kin­de­ren in de Biesbosch: ‘Maar niemand meldde zich’

Bertie Rodrigues uit Dordrecht begon een zoektocht naar Joodse mensen die in de Tweede Wereldoorlog in de Biesbosch ondergedoken zaten, voor een reünie. Maar niemand heeft zich hiervoor gemeld, dus de boel is afgeblazen. ,,Het is langzamerhand doodgebloed.’’