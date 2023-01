Berdowski speelt blufpoker met een geurtje van chantage

Viaduct Copernicus­weg in beide richtingen dicht voor bouw laatste stuk geluids­scherm

De Copernicusweg onder het viaduct in de Dordtse wijk Sterrenburg is van donderdag 12 januari tot dinsdag 31 januari afgesloten voor het verkeer in beide richtingen. Ook de toerit naar de N3 richting de A16 is vier nachten afgesloten.

15:01