Benjamin (11) stak dapper zijn hand op, mocht daarna zingen met Snelle en brengt nu zijn debuutsingle uit

Het nummer van Benjamin, ‘Someone who cares’, zelf gecomponeerd en live uitgevoerd, staat sinds enkele dagen op zijn eigen YouTube-kanaal Benjamin music/BBBacon. ,,Hoi mensen, ik ben het, Benjamin. Jullie kennen me misschien van Wantijpop”, begint hij, waarna hij het TikTok-filmpje met Snelle laat zien, dat inmiddels meer dan 100.000 keer is bekeken. ,,Snelle heeft me gevraagd een liedje te posten op YouTube en dat ga ik nu voor jullie spelen.”