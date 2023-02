Benefietvoorstelling in Landvast van succesfilm voor Giro555, kijkers bepalen zelf hun entreebedrag

‘Iedereen heeft de verschrikkelijke beelden na de aardbeving in Turkije en Syrië wel gezien. Het is duidelijk dat er heel veel geld nodig is voor eerste hulp en opbouw’, schrijft de bioscoop in een persbericht. ‘Vele initiatieven zijn al gestart. Ook Landvast zal op donderdag 16 februari een benefietvoorstelling houden, waarbij de opbrengst van deze voorstelling in haar geheel naar Giro555 gaat.’