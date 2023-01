Beloning van 30.000 euro voor gouden tip die leidt tot aanhouding levensgevaarlijke Lucky (49)

Het Openbaar Ministerie looft een beloning van 30.000 euro uit voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van voortvluchtige levensgevaarlijke Minh Nghia Vuong (49), die zaterdag op klaarlichte dag zijn ex (38) en voormalig schoonmoeder (66) neerschoot voor het oog van velen getuigen op een volle parkeerplaats voor een winkelcentrum in Zwijndrecht. De moeder overleed ter plekke, de dochter vecht nog voor haar leven in het ziekenhuis. Vuong wordt vanaf vandaag officieel verdacht van moord.

,,Het is van het grootste belang dat Vuong zo snel mogelijk wordt aangehouden”, zegt de politie in het programma Opsporing Verzocht. ,,Daarom looft het Openbaar Ministerie 30.000 euro voor de gouden tip die leidt tot de vindplaats een aanhouding.”

Alles wijst erop dat de levensgevaarlijke verdachte schutter Minh Nghia Vuong (49) het dodelijke schietdrama op minutieus heeft voorbereid. Wat we inmiddels weten: rond kwart voor twee zaterdagmiddag opende de verdachte het vuur op zijn ex en voormalig schoonmoeder. Daarna is hij vanaf winkelcentrum Walburg weggereden in een zwarte BMW.

Buurtbewoner van de Veldslahof

Die auto heeft hij ongeveer een kilometer van het winkelcentrum vandaan geparkeerd, in de Veldslahof in Zwijndrecht. ,,Het vermoeden is dat hij daarna verder is gevlucht in een grijze Skoda Octavia”, zegt de politie. ,,We hebben vandaag mede dankzij vele tips de Skoda teruggevonden op de Tuinder in Rotterdam, in de wijk Zevenkamp.”

Volledig scherm Vlak na de schietpartij startte de politie een klopjacht op de Vuong. © Jeffrey Groeneweg

Vlak na de schietpartij startte de politie een klopjacht op de Vuong. Maar de vermeende schutter, die ook wel ‘Lucky’ genoemd wordt vanwege zijn behendigheid de politie te ontlopen, is nog altijd niet gevonden. De politie trof zondagavond, een dag na de schietpartij, de zwarte vluchtauto aan. Eén van de bewoners zag de auto die nacht weggetakeld worden door de politie. ,,Dat was rond kwart voor twee ‘s nachts. Mijn vriend was de hond uitlaten. Hij zag een politiebus staan en een takelwagen van de politie. Er werd een zwarte BMW meegenomen. Ik zei gelijk tegen m’n vriend: dat is die auto van die gozer”, zegt een van de bewoners van het hofje.

‘Ik was thuis toen hij parkeerde’

Ze vindt het een bizarre gedachte dat de ‘levensgevaarlijke verdachte’ waarop de politie een klopjacht heeft geopend gewoon op enkele meters van haar huis de vluchtauto parkeerde, en daar uitstapte nadat hij kort daarvoor twee vrouwen neerschoot. Die laatste overleed ter plekke aan haar verwondingen, zijn ex ligt nog altijd zwaargehavend in het ziekenhuis. ,,Ik was thuis toen hij hier in de straat moet zijn geweest. Maar ik heb hem natuurlijk niet gezien. Ik ben allang blij dat-ie niet heeft aangebeld.”

Een andere buurtbewoner vindt het minstens zo’n bizarre gedachte: ,,Ik stond gewoon naast hem geparkeerd! Bizar! Ik vroeg me nog wel af hoe ze in godsnaam die auto hebben gevonden hier, je kunt toch moeilijk álle auto’s in Zwijndrecht gaan bekijken als politie zijnde?!”

‘Zo op snelweg A16'

Maar zo’n gekke gedachte vindt de buurtbewoonster het niet. ,,Het is eigenlijk best een slimme plek om je auto neer te zetten als je op de vlucht bent. Dit is een van parkeerplaatsen waar je onopvallend je auto weg kunt zetten. Het is vlakbij een zorgcentrum en winkels, dus mensen parkeren hier altijd hun auto. Vreemde auto’s vallen daar niet op. Bovendien mag je hier langer staan dan een half uur of een uur, er zijn geen blauwe strepen. En, nog belangrijker misschien, je zit vanaf hier zó op snelweg A16.”

woordvoerder van de politie

Vandaag werd in Rotterdam de tweede auto, de Skoda Octavia, van Vuong gevonden, nadat er gisteren een uitgebreide oproep werd gedaan uit te kijken naar het voertuig. De plek waar de auto stond is ongeveer op een kilometer afstand van de woning waarin de verdachte schutter zo’n drie jaar woonde met de ex-vriendin die hij neerschoot, in de wijk Ommoord. De politie vraagt iedereen die beelden of informatie heeft over de auto of wie er in is gestapt (en wanneer) te delen. ,,Dat is van groot belang.”

Tientallen tips

Inmiddels zijn er tientallen tips binnengekomen bij de politie over de voortvluchtige Vuong, die een flink crimineel verleden heeft. ,,Al deze tips nemen we serieus en lopen we uit. We zijn blij met betrokkenheid van burgers en hopen dat zij zaken blijven melden bij ons. Dit helpt ons in het onderzoek”, aldus een woordvoerder. De verdachte staat internationaal gesignaleerd.

Op meerdere plekken zijn bovendien al invallen gedaan afgelopen dagen, niet alleen bijvoorbeeld in Rotterdam, in het huis waar de verdachte drie jaar lang woonde met de ex-vriendin die hij zaterdag neerschoot. Maar ook in Dordrecht is gezocht. Wáár precies, wil de politie niet kwijt. ,,Onze taak is om deze meneer aan te houden. We zetten alles op alles om dat te doen. Daar ligt nu onze prioriteit. En alles wat wij delen aan informatie, kan de verdachte schutter ook lezen”, geeft de woordvoerder van de politie als uitleg hiervoor.

