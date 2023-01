Behalve op de Staart kan straks ook hier geschuild worden voor overstroming

Laten we hopen dat het nooit nodig is, maar de gemeente Dordrecht werkt aan een tweede vluchtplaats waar mensen naar toe kunnen in geval van een overstroming en/of dijkdoorbraak.

Er wordt, met het veranderende klimaat in gedachten, al langer nagedacht over rampenplannen en manieren om Dordtenaren en bewoners van omliggende gemeenten te kunnen evacueren. Een gebied zou bijvoorbeeld preventief ontruimd kunnen worden bij een dijkdoorbraak. Tot nu toe was alleen de Dordtse wijk de Staart in beeld als robust shelter location, zoals dat in vakjargon wordt genoemd.

Vijf meter hoger

De Staart is daarvoor om meerdere reden geschikt. Belangrijkste reden is dat de wijk waarschijnlijk niet zal onderlopen bij een dijkdoorbraak, want die ligt tot wel vijf meter hoger dan andere delen van de stad. De Staart ligt bovendien buitendijks. Dus áls er water komt, dan kan het ook snel weer wegstromen.

Daarnaast blijven faciliteiten als elektriciteit en drinkwater er naar verwachting beschikbaar. Dit maakt de Staart volgens de autoriteiten de perfecte plek om bij een overstroming bewoners uit andere wijken en gemeenten op te vangen, als die uit hun huis moeten vluchten. Bedrijven en bewoners op de Staart kunnen stadsgenoten voor een paar dagen een droge slaapplaats bieden, zo is de gedachte.

Ondertussen wordt ook nagedacht over nóg zo'n schuilplek in de stad, namelijk het Maasterras waar de gemeente bouwplannen heeft voor duizenden woningen. ,,Onderzoek moet uitwijzen of het Maasterras een geschikte locatie is om aan te wijzen als schuillocatie’’, zegt woordvoerder Frank Meijer.

,,We kijken voor het gehele eiland van Dordrecht naar het beperken van gevolgen bij overstromingen. Dus ook bij grootschalige (her)inrichting van woongebieden, zoals het Maasterras. We zetten in op onderzoek om in ruimtelijke plannen rekening te houden met de gevolgen van een overstroming of een dijkdoorbraak. En de wijze waarop deze zoveel mogelijk beperkt kunnen worden.’’

