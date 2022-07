Beetje als de Parijse schilderswijk Montmartre, maar dán in Dordrecht: Kunsthoofd komt terug

Het is inmiddels de vijfde editie van het festivalletje. ,,Dit jaar is het natuurlijk extra leuk, omdat het een paar jaar niet heeft kunnen doorgaan. Kunsthoofd is altijd heel gezellig. Het is op een mooie locatie, bij mooi weer is het hélemaal geweldig. Meestal komen mensen er in grote getale op af. Even de stad in op zondag, komen kijken. Het helpt dat je er ook lekker kunt zitten, een drankje doen.”