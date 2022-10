Bedrijven ziedend over ontruiming: ‘Een bedrijf als het onze kan je niet meteen verplaatsen’

koffermoord Gruwelijk vermoorde vader Manuel (29) werd maanden­lang gevolgd door hoofdver­dach­te Abdi B.

De vader van drie kinderen die vorig jaar op gruwelijke wijze werd vermoord en in stukken werd gezaagd, zou in de maanden ervoor al volop zijn gevolgd door hoofdverdachte Abdi B. Niet alleen onder de auto van slachtoffer Manuel Alvarez (29) is een GPS-tracker gevonden, ook onder de wagen van zijn vrouw.

28 september