Bedrijven in de regio zuchten steeds harder onder personeelstekorten: arbeidsmarkt ‘zeer krap’

Werkgevers in de regio Drechtsteden krijgen vacatures nog maar heel moeilijk vervuld, terwijl voor veel werknemers de keuze reuze is. De algehele arbeidsmarkt in het gebied heeft voor het eerst de kwalificatie ‘zeer krap’ gekregen. Zo blijkt uit gegevens van uitkeringsinstantie UWV.

Het aantal werkloosheidsuitkeringen in Drechtsteden daalde in het eerste halfjaar van 2022 met 397 van 2710 in december vorig jaar naar 2313 afgelopen maand. Uitkeringsgerechtigden gingen vooral aan de slag in technische beroepen, economisch-administratieve functies, commerciële banen alsmede transport en logistiek.

Het aantal openstaande vacatures nam met 60 procent toe. Het WW-percentage, dat wil zeggen de WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bedraagt voor Drechtsteden 1,5 procent in juni van dit jaar en dat is net iets lager dan de 1,7 procent voor Nederland.

Kansrijk beroep

Voor mensen die ander werk zoeken of nadenken over omscholing heeft het UWV specifieke banen het predikaat ‘extra kansrijk beroep’ gegeven. Bijna driekwart van de 6300 vacatures die volgens het UWV in Drechtsteden openstonden in het eerste kwartaal is zo’n extra kansrijk beroep.

Overigens is voor de inwoners van Drechtsteden niet alleen de eigen regio belangrijk voor werk. Ook de regio Rijnmond is dat. In beide regio’s samen stonden aan het eind van het eerste kwartaal van dit jaar 37.650 vacatures open. Ruim zeven op de tien vacatures betreft een extra kansrijk beroep, oftewel 26.900 vacatures. Personeel voor techniek, horeca, handel, transport en logistiek en zorg behoren in beide gebieden samen tot de meest gevraagde kansrijke beroepen.

Het hardst wordt in Drechtsteden en Rijnmond door bedrijven geschreeuwd om monteurs van industriële machines en installaties. Maar liefst 1050 openstaande vacatures maken dat deze vaklui de nieuwe werkgever voor het uitkiezen hebben.

