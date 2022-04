Beddentekort bij ASz door personeelsuitval: patiënten slapen noodgedwongen op de spoedeisende hulp

Het ziekenhuis zegt bijna doorlopend te kampen met noodgedwongen sluiting van bedden in de kliniek. Dit weekeinde zijn opnieuw enkele tientallen bedden niet beschikbaar. ,,We moeten continu ‘zoeken’ naar elk beschikbaar bed. In andere ziekenhuizen in de regio is het beeld niet anders, dus elkaar helpen kan maar in heel beperkte mate’’, aldus ziekenhuisbaas Peter van der Meer.