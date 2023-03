BBB komt ook in waterschapsbestuur Hollandse Delta hoog binnen: vanuit het niets op vier zetels

Wereldwan­de­laar Tom gaat het theater in met zijn verhaal: van afkickkli­niek naar de wereld rondlopen

Tom Boerman staat dit najaar op de planken van Theater De Willem in Papendrecht over zijn wandeltocht over de wereld, die nu al bijna twee jaar duurt. De Sliedrechter wil de eerste mens worden die te voet alle continenten oversteekt.