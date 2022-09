Bart speelt in hitmusical Tina: ‘Op het podium vind ik aandacht prima, maar verder niet’

Hoe oud zal hij geweest zijn? Acht jaar? Tien misschien? ,,Ik had destijds een cassettebandje van de musical Les Miserables en dat draaide ik helemaal stuk. Elk woord kon ik meezingen, al had ik natuurlijk geen enkel idee waar ze over zongen. Schitterend vond ik het. Op mijn twaalfde namen mijn ouders me mee naar The Phantom of The Opera in het Circustheater in Scheveningen.’’