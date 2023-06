Banengroei vlakt af, maar nog volop banen te vinden voor starters en jobhoppers

Drechtste­den telt 92 beroepen waar mensen werkgever voor het uitkiezen hebben, Gorinchem 86

De regio’s Drechtsteden en Gorinchem tellen volgens uitkeringsinstantie UWV respectievelijk 92 en 86 beroepen waarvoor werkgevers al vier jaar lang vechten om medewerkers. In de regio Drechtsteden is bijna twee derde hiervan gericht op bouw, industrie of technisch werk; in Gorinchem gaat het om de helft. Het UWV noemt ze ‘structureel kansrijke beroepen’.