Babyhuis vangt Oekraïense mama met pasgeboren baby op: ‘Ze zaten lang in een ijskoude schuilkelder’

Ab overleed, en nu is zijn huis vrij voor Oekraïense vluchtelin­gen: ‘Juíst bij hem, dit is heel ontroerend’

Betrokken allemansvriend Ab Bruggink (77) uit Heerjansdam overleed in oktober na een lang ziekbed. Nu wordt het huis waarin hij decennialang woonde gebruikt voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. ,,Dit had hij absoluut geweldig gevonden, we zijn heel ontroerd.”

9:43