Babette kan goed alleen zijn: ‘Koken en een podcast luisteren, die combinatie vind ik heel erg relaxed’

Sinter­klaas komt weer naar Dordrecht, maar ‘ouderwets’ zwaaien naar stoomboot kan dit jaar niet

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan… en ja, dit jaar is het tijdens de intocht inderdaad even goed in de verte kijken, want dichtbij de boot kun je niet komen. De werkzaamheden aan de Lange Geldersekade gooien wat roet in het eten van de Sinterklaasintocht in Dordrecht.

19 oktober