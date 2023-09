Ava is nog maar 12, maar staat nu al uren stil als levend standbeeld: ‘In 2019 begonnen na een workshop’

Dakloos­heid een te heftig voorlees­the­ma voor kleine kinderen? Elza (34) vindt van niet

Dakloosheid als thema van een boek voor kinderen tussen de 4 en 7 jaar te zwaar? Elza Hogendoorn vindt duidelijk van niet, want de Dordtse schreef er een voorleesboek over. ‘Een huis van karton’ is onlangs uitgekomen en er staat nóg een boek, voor een net andere doelgroep, op de planning.