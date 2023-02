Auto’s botsen frontaal in Krispijn, politie houdt bestuurder aan: ‘Bleek onder invloed te zijn’

Bekend musicus André de Jager (59) overleden aan gevolgen hersentu­mor: ‘Tot op het laatst ging hij door’

Bekend musicus en organist André de Jager (59) is woensdagmiddag overleden aan de gevolgen van een hersentumor. ,,Hij had een enorm goed gehoor, volgde alles perfect. En hij was áltijd vrolijk, zolang hij maar kon spelen. Zelfs in het ziekenhuis kroop hij nog achter de vleugel.”

