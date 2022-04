Automobilist komt om het leven bij frontale botsing met vrachtwagen

Brandweer, ambulance en politie rukten daarop massaal uit en kregen assistentie van de bemanning van een traumahelikopter. Ze konden slechts constateren dat de bestuurder van de personenauto overleden was. De chauffeur van de vrachtwagen raakte gewond. Hij werd met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn leven is niet in gevaar.

,,Het moet een enorme klap geweest zijn. Van de auto is weinig meer over en ook de vrachtwagen heeft veel schade’’, aldus een woordvoerder van de politie, die over de identiteit van de betrokkenen nog geen mededelingen kon doen: ,,We weten inmiddels wie het slachtoffer is, maar moeten de familie nog inlichten.’’

Technische deskundigen van de politie zijn inmiddels begonnen aan het onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Daarna moet nog bekeken worden of het asfalt beschadigd is. Zolang dat duurt, blijft de weg afgesloten tussen de N481 naar Oud-Alblas en de N482 naar Sliedrecht. Volgens de politie is dat zeker tot het begin van de avond het geval. De Elzenweg, parallel aan de provinciale weg, is wel open voor verkeer.

Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse na een dodelijk ongeval op de N214 bij Wijngaarden.

De bestuurder van de vrachtwagen is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht.

