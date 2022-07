Automobilist bekneld en gewond in Zwijndrecht

Egel ‘Blootje’ na acht maanden van behandelin­gen eindelijk weer vrij: ‘Hij werd steeds kaler’

Mango, maar ook de bijnaam ‘Blootje’ circuleerde de afgelopen maanden in de wandelgangen van Egelopvang Papendrecht. De egel kwam eind 2021 namelijk zo goed als kaal de opvang binnen. Hij is met een verzorgtijd van acht maanden de langstzittende egel ooit. ,,Dit was een hele klus.’’

5 juli