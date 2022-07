Auto verwoest door brandstichting in Dordrecht

De hulpdiensten werden rond 01.45 uur opgeroepen voor het incident. Toen de politie ter plaatse kwam stond de auto volledig in de fik op de parkeerplaats. De brandweer heeft uiteindelijk de brand geblust. De huizen in de buurt van de parkeerplaats zijn niet in gevaar geweest. De politie heeft de zaak in onderzoek en is op zoek naar getuigen voor meer informatie.

Het is niet de eerste keer dat een auto in de brand staat in Dordrecht. Eerder dit jaar is er een auto verwoest na brand aan de Ruys de Beerenbrouckweg en in maart is er een bestelbus afgebrand aan de Nolensweg. In februari werden er nog twee mannen aangehouden voor brandstichting in Dordrecht.