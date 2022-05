Auto in Zwijndrecht total loss door ontploffing: politie doet onderzoek naar oorzaak

Feyenoord kijken in de kroeg en op Hemel­vaarts­dag bijkomen van de spanning... en de biertjes

Zo massaal als in Rotterdam waar horeca-ondernemers van de finale van de Conference League, waarin Feyenoord woensdag speelt tegen AS Roma, een groot publieksfeest willen maken, komen kroegbazen in Dordrecht en omgeving niet in de benen. Maar her en der wordt zeker geprobeerd er een lekker voetbalfestijn van te maken.

22 mei