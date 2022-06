Auto gaat over de kop op de Jagerweg in Dordrecht

Dordrecht Auto belandt op z'n kop in het water, bestuurder gered en daarna aangehou­den voor rijden onder invloed

Een auto is maandagavond ondersteboven in het water beland bij de Zanddijk in Dordrecht. De bestuurder bleek te veel alcohol op te hebben en had alle geluk van de wereld dat omstanders hem uit het voertuig konden helpen. Hij werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd en vervolgens aangehouden voor rijden onder invloed.

11:19