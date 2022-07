Auto belandt op z’n kop bij ongeluk met meerdere voertuigen in Dordrecht

indebuurt Deze plekken op de wereld heten óók Dordrecht

We beginnen eerst bij een plaatsje dat nog in de buurt ligt, namelijk Nieuw-Dordrecht in Drenthe. Het is een klein dorpje en hoort bij de gemeente Emmen. In vergelijking met onze stad wonen er een stuk minder mensen. Het verschil is zo’n 117.000 inwoners! In Nieuw-Dordrecht wonen namelijk iets meer dan 2000 mensen. Ga je op vakantie in Nederland? Dan is dit kleine dorp een bezoek waard. Vooral de Nederlandse Hervormde Kerk uit 1874 is een bezienswaardigheid in het plaatsje.

24 juli