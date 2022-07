Auto belandt op dak van schuur in Nieuw-Lekkerland

COLUMN Een groene column over dat ‘doem-onderwerp’; ik kan er vandaag niet omheen

Eigenlijk weet ik op voorhand al dat deze column door minder mensen gelezen gaat worden dan ik gewend ben. Waarom? Omdat ’ie over klimaatverandering gaat en over dat ‘doem-onderwerp’ willen we liever niet ál te veel lezen; begrijpelijk ook… we hebben immers al zorgen genoeg over onze eigen energierekening, over zorgkosten, woningnood en oorlog ‘om de hoek.’

21 juli