Augustijnenhof herdenkt Vrije Statenvergadering

DORDRECHT Een week na uithuis­plaat­sing heeft Jorrit (32) nu tóch een woning: ‘Beter dan drie maanden in een tentje’

Jorrit Zwijnenburg, de 32-jarige man die vorige week dakloos werd, is geholpen. Althans, voor nu. Woonbron is donderdag met hem in gesprek gegaan en een paar uur later kon de Dordtenaar een woning in Wielwijk in. ,,Ergens ben ik hartstikke blij.’’

12 juni