ASz zet VR-bril in om psychische klachten bij ex-IC-patiënten te verminderen

Politie gebrand op vinden van Dordtse duivenknip­per: ‘Seriemoor­de­naars beginnen ook klein én met dieren’

Zeven verminkte duiven in korte tijd én in dezelfde hoek in Dordrecht. Dat kun je geen toeval meer noemen, vindt ook de dierenpolitie. De dader of daders moeten gepakt worden en daarvoor zet de politie nu alle zeilen bij. ,,Ook seriemoordenaars beginnen altijd klein en met dieren. Dat is wat ons zorgen baart.’’