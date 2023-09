ASWH wint dankzij debutanten van Capelle: ‘Mooier beginnen bij een nieuwe club kan bijna niet’

Tijdelijke milieu­straat moet overlast van naast containers geplaatst afval in wijken tegengaan

Afvaloverlast is een van de grootste ergernissen in Dordrecht. In meerdere wijken liggen om de haverklap zakken en spullen als speelgoed, piepschuim en elektrische apparaten, soms in dozen, naast ondergrondse containers. Om dat tegen te gaan, begint de gemeente deze maand met pop-up milieustraten.