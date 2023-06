ASWH traint al eerder dan menig profclub: ‘Ze krijgen straks nog wel twee weken vrij’

Zes jonge ontwerpers combineren oud en nieuw in nieuwe tentoon­stel­ling Dordrechts Museum

In het Dordrechts Museum is een nieuwe tentoonstelling geopend. A room with a view, waarvoor zes jonge ontwerpers hun eigen werk combineren met kunst- en gebruiksvoorwerpen uit de Collectie Dordrecht, is tot en met 24 januari 2024 te zien. Die combinaties leveren bijzondere resultaten op.