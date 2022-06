Asielzoekers opgevangen in twee sporthallen, clubs op zoek naar andere ruimte: ‘De nood is hoog’

DORDRECHT Rusmir geeft les in Europese krijgs­kunst: ‘De basis is respect, want zonder dat is het alleen maar vechten’

Je kunt in Dordrecht veel bijzondere dingen doen, maar wist je dat je ook kunt zwaardvechten in onze stad? Bij de Sint Michielsgilde aan de Dintelstraat kun je de Europese krijgskunst beoefenen. We spraken met leraar Rusmir Hadžiarapović die de school opzette.

