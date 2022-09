Asielzoekers Marconiweg mogen na incidenten alleen nog onder begeleiding naar Cruijff Court

Zij mogen dat bovendien alleen nog gebruiken op bepaalde tijden. Aanleiding voor die maatregelen zijn twee incidenten met groepen asielzoekers op het trapveldje aan de Zeehavenlaan. Die kwamen in augustus in confrontatie met jongelui uit de buurt. Daarbij is onder meer met een honkbalknuppel gedreigd, zegt gemeenteraadslid John van der Net (VVD). Hij kaartte de kwestie deze week tijdens een commissievergadering in het Stadskantoor aan.

In die memo schrijft hij verder dat één bewoner van het onderkomen aan de Marconiweg de toegang is ontzegd, omdat hij daar overlast veroorzaakt. In overleg met het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) is deze persoon overgeplaatst naar een andere COA-locatie in het land. Kolff: ,,Dit in het kader van het zerotolerancebeleid dat gevoerd wordt.”