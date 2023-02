Apothekers Benu doen mee aan estafettestaking: ‘Er blijft altijd een apotheek in de stad open’

Eerst maar eens: waar strijden jullie voor?

,,Wij hebben net een vakbond opgericht voor Benu-apothekers en we willen graag een cao voor ons. De twee belangrijkste eisen zijn indexatie, dus dat inflatie wordt gecorrigeerd voor ons inkomen, en we willen arbeidsvoorwaarden. De belangrijkste daarbij is dat we betaald worden voor de uren dat wij waarnemen voor collega-apothekers die bijvoorbeeld op vakantie zijn.

Op welke dagen staken de apotheken Amazone en Stadspolders?

,,Amazone is volgende week op maandag-, woensdag- en donderdagmiddag vanaf 12.30 uur gesloten. Benu Stadspolders opent maandag en woensdag pas om 13.30 uur de deur. Belangrijk om te weten is dat er meer Benu-apotheken in de regio komende week staken. Van deze twee in Dordrecht weet ik het precies omdat ik daar veel contact mee heb.’’

En hoe komt iemand dan aan medicatie?

,,Wij willen aandacht, maar tegelijkertijd willen we de patiënt zo min mogelijk benadelen. Er is sowieso altijd een Benu-apotheek in een stad open en patiënten kunnen hun medicijnen laten bezorgen, want dat is geen onderdeel van de staking. We zijn ook gewoon telefonisch bereikbaar - het werk gaat achter de schermen door. Het afhalen van medicijnen bij de afhaalautomaat van de apotheek kan dus ook gewoon.’’

Weet u al wat apothekers doen als de directie van het moederbedrijf de poot stijft houdt?

,,Dan kijken we naar vervolgstappen. Hoe die er uit gaan zien, weten nu nog niet. Er is ook nog geen nieuw gesprek gepland met directie van Benu.’’

